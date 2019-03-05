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Тренер сборной США: надо признать справедливость поражения от России

Тренер сборной США: надо признать справедливость поражения от России
Хоккей / Прочие

Главный тренер сборной США Роджер Грилльо поделился впечатлениями от проигранного матча с Россией на Универсиаде (2:3).

«Сборная России — максимально квалифицированная команда, которая, безусловно, является одним из главных фаворитов турнира. Я понял это ещё после их первого матча со словаками, оставшись под большим впечатлением от игры русских. Сегодня нам было тяжело, но благодаря вратарю мы до последнего поддерживали интригу. Разумеется, я немного разочарован, но надо признать справедливость этого исхода встречи. Через два дня у нас ещё одна непростая игра — со Словакией, и там мы рассчитываем на победу. Я в это верю, мне кажется, моя команда прибавляет от матча к матчу», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.

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