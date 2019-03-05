«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Ерёменко

Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии со счётом 3-1. Пятая игра состоится сегодня, 5 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Динамо» М:



Ерёменко (Бочаров);

Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;

Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;

Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;

Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.



«Йокерит»:



Калниньш (Запольски);

Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;

Й. Йенсен — Лауридсен, Весалайнен — Регин — Н. Йенсен;

Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;

Столлери, Пильстрём — Ниеми — Анттила.