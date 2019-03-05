Стали известны составы финского «Йокерита» и московского «Динамо» на пятый матч серии плей-офф Кубка Гагарина, информируют команды в «Твиттере». Подопечные Владимира Крикунова ведут в серии со счётом 3-1. Пятая игра состоится сегодня, 5 марта, начало встречи — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» М:
Ерёменко (Бочаров);
Хиетанен — Меньшиков, Брюквин — Закриссон — Тарасов;
Волков — Никулин, Кагарлицкий — Шипачёв — Индрашис;
Миронов — Чайковски, Моисеев — Мозер — Макаров;
Пепеляев — Зайцев, Муранов — Игумнов — Ефремов.
«Йокерит»:
Калниньш (Запольски);
Кивистё — Лепистё, Йоэнсуу — Норман — О`Нилл;
Й. Йенсен — Лауридсен, Весалайнен — Регин — Н. Йенсен;
Лёв — Грант, Иконен — Маннинен — Йормакка;
Столлери, Пильстрём — Ниеми — Анттила.
«Йокерит» — «Динамо» М: в воротах гостей сыграет Ерёменко