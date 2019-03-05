Форвард «Автомобилиста» Да Коста дисквалифицирован

Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Стефан Да Коста получил дисквалификацию на один матч, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Французский нападающий дисквалифицирован за удар в область головы и шеи в четвёртом матче серии с «Трактором» (3:4), когда он атаковал форварда соперников Кристиана Томаса.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Автомобилиста» Стефана Да Косту по п. 1.3.2 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на один матч и подвергнуть денежному штрафу», — указано на сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.