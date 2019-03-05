Защитник «Трактора» Петров получил дисквалификацию на две игры

Защитник челябинского «Трактора» Алексей Петров дисквалифицирован на две встречи, информирует официальный сайт Континентальной хоккейной лиги. Хоккеист «Трактора» получил наказание за удар коленом в четвёртой игре серии с «Автомобилистом» (3:4), во время удаления Петрова соперник сумел забить два гола и переломить исход встречи.



«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на защитника «Трактора» Алексея Петрова по п. 1.7 статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на два матча и подвергнуть денежному штрафу», — указано на официальном сайте лиги.

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.