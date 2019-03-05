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«Металлург» уступил «Салавату» в овертайме, счёт в серии стал 2-3

«Металлург» уступил «Салавату» в овертайме, счёт в серии стал 2-3
Хоккей / КХЛ

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Николая Цулыгина, следующая встреча пройдёт в Уфе.

Первая половина матча прошла без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском отметился защитник команды гостей Филип Ларсен. Вскоре подопечные Йозефа Яндача восстановили равновесие на табло благодаря курьёзному голу форварда Мэтта Эллисона — голкипер «Салавата» Юха Метсола неловким движением забросил шайбу в свои ворота. До конца основного времени голов больше не было, а на старте овертайма Владимир Ткачёв принёс Уфе победу.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 5-й матч
05 марта 2019, вторник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
1 : 2
0:0, 1:1, 0:0, 0:1
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Кугрышев (Умарк, Хартикайнен) – 31:36 (5x4), 1:1 – Эллисон (Антипин, Мозякин) – 33:48 (5x5), 1:2 – Ткачёв (Кадейкин) – 61:36 (5x5)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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