«Металлург» уступил «Салавату» в овертайме, счёт в серии стал 2-3

Магнитогорский «Металлург» на домашней площадке уступил уфимскому «Салавату Юлаеву», встреча завершилась в овертайме со счётом 1:2 ОТ. Общий счёт в серии стал 3-2 в пользу подопечных Николая Цулыгина, следующая встреча пройдёт в Уфе.



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте: точным броском отметился защитник команды гостей Филип Ларсен. Вскоре подопечные Йозефа Яндача восстановили равновесие на табло благодаря курьёзному голу форварда Мэтта Эллисона — голкипер «Салавата» Юха Метсола неловким движением забросил шайбу в свои ворота. До конца основного времени голов больше не было, а на старте овертайма Владимир Ткачёв принёс Уфе победу.

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