Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Йокерит» — ХК «Динамо» М. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Торонто» подписал новый контракт с голкипером Спарксом

«Торонто» подписал новый контракт с голкипером Спарксом
Хоккей / НХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новое соглашение с голкипером Гарретом Спарксом, информирует CapFriendly. 25-летний голкипер поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, зарплата хоккеиста составит $ 750 тыс. за год.

Американский вратарь на протяжении двух сезонов выполняет функции второго голкипера канадского клуба. В текущем регулярном чемпионате Спаркс принял участие в 14 встречах и одержал семь побед. В среднем вратарь отражает 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,09. Ранее Спаркс выступал в Американской хоккейной лиге.

Основной вратарь «Торонто» — датчанин Фредрик Андерсен.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент