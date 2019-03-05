«Торонто» подписал новый контракт с голкипером Спарксом

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» подписал новое соглашение с голкипером Гарретом Спарксом, информирует CapFriendly. 25-летний голкипер поставил подпись под контрактом сроком на один сезон, зарплата хоккеиста составит $ 750 тыс. за год.



Американский вратарь на протяжении двух сезонов выполняет функции второго голкипера канадского клуба. В текущем регулярном чемпионате Спаркс принял участие в 14 встречах и одержал семь побед. В среднем вратарь отражает 90,2% бросков при коэффициенте надёжности 3,09. Ранее Спаркс выступал в Американской хоккейной лиге.



Основной вратарь «Торонто» — датчанин Фредрик Андерсен.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19