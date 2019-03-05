Экс-тафгай «Витязя»: нам платили пакетами с наличкой, а в банке предлагали водку

Бывший тафгай хоккейного клуба «Витязь» Рид Симпсон поделился воспоминаниями об игре в Суперлиге с 2005 по 2007 год.



«Я в Москве. В аэропорту ни одного объявления по-английски, я ничего не понимаю. Со мной пытаются общаться – я ничего не понимаю. Чем дальше мы уезжали от Москвы, тем становилось грустнее. Как будто мы летели на машине времени: 10 миль от центра – назад в прошлое на 20 лет. Я реально вспомнил свой маленький город в Канаде. Он выглядел так в 1935-м.



В Чехове меня встретил владелец клуба. Мы пошли в ресторан, и он дал мне 50 тысяч долларов. Наличкой. Я такой: «Что мне с этим делать?». Он мне: «Бери себе. Это твой бонус». — «Я и не знал, что мне полагается бонус». Короче, у меня 50 тысяч кэшем. Положил их в карман штанов и ходил с ними в раздевалке ещё дней пять. Только потом понял, что у меня их так сопрут, нужно как-то перевести их на банковский счет.



В день зарплаты в бухгалтерии стояла очередь, прямо как у грузовиков с бесплатной едой для бездомных. Игрокам давали пакеты с наличкой. Каждый боялся сказать, сколько на самом деле он зарабатывал, и только я, каждый раз уходя из офиса, восхищался: «У-ху-ху! Ни фига себе, тут платят!».



В Москве тогда играл вратарь Себастьян Шарпентье. У него накопилось 275 тысяч долларов кэшем, прежде чем он понял, как легально отправить эти деньги домой и закинуть их на банковский счет. Мы зашли в банк, нам предложили кофе или водки, а потом полтора часа пересчитывали купюры, которые мы принесли в пакете. Фух, деньги на наших счетах», — приводит слова Симпсона Sports.ru со ссылкой на подкаст Spittin’ Chiclets.

Ложь и лицемерие Пёрселла. Канадец ничего не показал и облил Россию грязью С его статистикой лучше молчать.