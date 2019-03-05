Яндач: серия не закончена, хотим вернуться в Магнитогорск

Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Йозеф Яндач поделился впечатлениями от пятого матча серии плей-офф с уфимским «Салаватом Юлаевым» (1:2 ОТ, 2-3 в серии).



«Типичная игра плей-офф. К сожалению, мы ошиблись в овертайме и поэтому проиграли. Хочу сказать спасибо нашим болельщикам за поддержку в Уфе и за встречу, когда мы вернулись в Магнитогорск. Серия не закончилась, теперь едем в Уфу и хотим встретиться здесь ещё раз в последней игре серии.



Почему не воспользовались правом просмотра победного гола „Салавата“ на нарушение правил? Мы ждали, были на связи, но там все было нормально и не было смысла», — приводит слова специалиста официальный сайт «Металлурга».



Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

«Металлург» уступил «Салавату» в овертайме, счёт в серии стал 2-3