У Мозякина и Кулёмина на двоих 9 бросков в серии с «Салаватом», у Кадейкина — 10

Лидерам магнитогорского «Металлурга» Сергею Мозякину и Николаю Кулёмину пока не удаётся проявить себя в серии с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2-3). Мозякин за пять матчей нанёс только семь бросков в створ ворот, Кулёмин — два.



Нападающий «Салавата» Александр Кадейкин сделал в пяти играх 10 бросков, его партнёр по звену Владимир Жарков — семь. Оба форварда, в отличие от Мозякина и Кулёмина, не принимают участия в розыгрыше большинства и большую часть времени на льду проводят против первой тройки «Магнитки».



Первая половина пятого матча серии прошла без заброшенных шайб, счёт был открыт на 32-й минуте — точный бросок на счету защитника команды гостей Филипа Ларсена. Вскоре подопечные Йозефа Яндача восстановили равновесие на табло благодаря курьёзному голу форварда Мэтта Эллисона — голкипер «Салавата» Юха Метсола неловким движением забросил шайбу в свои ворота. До конца основного времени голов не было, а на старте овертайма Владимир Ткачёв принёс Уфе победу.

Канарейкин: «Магнитка» зависит от тройки Мозякина, а ей мешает звено Кадейкина