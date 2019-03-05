«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии

Финский «Йокерит» на домашней площадке переиграл московское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1. «Джокеры» сократили отставание в серии (2-3), следующая игра пройдёт в Москве.



Счёт был открыт на 4-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Ессе Йоэнсуу. После этого голов не было на протяжении почти 50 минут, однако форвард Йон Норман упрочил преимущество в счёте подопечных Лаури Марьмяки. Вскоре «Динамо» сумело сократить отставание — шайбу забросил Патрик Закриссон, но восстановить равновесие гости не сумели.

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