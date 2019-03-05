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«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии

«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии
Хоккей / КХЛ

Финский «Йокерит» на домашней площадке переиграл московское «Динамо» в пятом матче серии первого раунда Кубка Гагарина, встреча завершилась со счётом 2:1. «Джокеры» сократили отставание в серии (2-3), следующая игра пройдёт в Москве.

Счёт был открыт на 4-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Ессе Йоэнсуу. После этого голов не было на протяжении почти 50 минут, однако форвард Йон Норман упрочил преимущество в счёте подопечных Лаури Марьмяки. Вскоре «Динамо» сумело сократить отставание — шайбу забросил Патрик Закриссон, но восстановить равновесие гости не сумели.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
05 марта 2019, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 1
1:0, 0:0, 1:1
Динамо М
Москва
1:0 – Йоэнсуу (О'Нилл, Норман) – 03:36 (5x5), 2:0 – Норман (Анттила, Кивистё) – 52:28 (5x5), 2:1 – Закриссон (Шипачёв, Кагарлицкий) – 57:21 (6x4)

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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