Квартальнов: кто не может играть в стрессовой ситуации, тот не выступает в КХЛ

Главный тренер ярославского «Локомотива» Дмитрий Квартальнов поделился впечатлениями от победы в матче серии плей-офф с ХК «Сочи» (3:0, 3-2 в серии).



«Вышли вперёд. Чтобы побеждать, надо стараться выигрывать на поле соперника. Будем готовиться к следующей игре.



Были готовы к старту в психологическом плане? Думаю, что все – профессиональные хоккеисты. Играть в стрессовых ситуациях, под нагрузкой – мы должны это делать. Кто этого не делает, наверное, не играет в этой лиге», — приводит слова тренера официальный сайт ХК «Сочи».



Первый период прошёл без заброшенных шайб, зато в следующие 20 минут зрители в Ярославле увидели сразу три гола. Все точные броски выполнили игроки «Локомотива» — Брэндон Козун, Артур Каюмов и Даниил Апальков. Сухую встречу провёл голкипер «железнодорожников» Александр Салак, и это его первый матч в нынешнем плей-офф.

«Локомотив» обыграл «Сочи» и повёл в серии — 3-2, Салак оформил шат-аут