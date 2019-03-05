Крикунов: говорили ребятам в «Динамо», что рано расслабляться

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигрыша в матче плей-офф с финским «Йокеритом» (1:2, 3-2 в серии).



«Говорили ребятам, что рано расслабляться, надо бороться от начала и до конца. Будем готовиться к следующей игре по-другому», — приводит слова Крикунова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.



Счёт был открыт на 4-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Ессе Йоэнсуу. После этого голов не было на протяжении почти 50 минут, однако форвард Йон Норман упрочил преимущество в счёте подопечных Лаури Марьмяки. Вскоре «Динамо» сумело сократить отставание — шайбу забросил Патрик Закриссон, но восстановить равновесие гости не сумели.

«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии