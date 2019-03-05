Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Крикунов: говорили ребятам в «Динамо», что рано расслабляться

Крикунов: говорили ребятам в «Динамо», что рано расслабляться
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов поделился впечатлениями от проигрыша в матче плей-офф с финским «Йокеритом» (1:2, 3-2 в серии).

«Говорили ребятам, что рано расслабляться, надо бороться от начала и до конца. Будем готовиться к следующей игре по-другому», — приводит слова Крикунова официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Счёт был открыт на 4-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Ессе Йоэнсуу. После этого голов не было на протяжении почти 50 минут, однако форвард Йон Норман упрочил преимущество в счёте подопечных Лаури Марьмяки. Вскоре «Динамо» сумело сократить отставание — шайбу забросил Патрик Закриссон, но восстановить равновесие гости не сумели.

«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент