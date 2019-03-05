Марьямяки: в третьем периоде «Йокерит» добавил перца в игру и проблем себе

Главный тренер финского «Йокерита» Лаури Марьямяки поделился впечатлениями после победы в пятом матче серии плей-офф с московским «Динамо» (2:1, 2-3 в серии).



«Первый период начали хорошо, после перерыва не смогли реализовать большинство „5 на 3“. А в третьем периоде очень доволен, как мы оборонялись. Практически не давали сопернику создавать моменты. Но затем мы добавили перцу в игру и схлопотали два ненужных удаления. Сами себе создали проблемы», — приводит слова тренера официальный сайт КХЛ.



Счёт был открыт на 4-й минуте — точным броском отметился нападающий команды хозяев Ессе Йоэнсуу. После этого голов не было на протяжении почти 50 минут, однако форвард Йон Норман упрочил преимущество в счёте подопечных Лаури Марьмяки. Вскоре «Динамо» сумело сократить отставание — шайбу забросил Патрик Закриссон, но восстановить равновесие гости не сумели.

«Йокерит» одолел московское «Динамо», сократив отставание в серии