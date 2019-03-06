«Коламбус» по буллитам обыграл «Нью-Джерси», у Бобровского 29 сейвов

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дэвилз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев матча стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, на счету которого заброшенная шайба и реализованный буллит. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, реализовал буллит и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев очков не набрал.