Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Барыс» — «Торпедо» НН. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Коламбус» по буллитам обыграл «Нью-Джерси», у Бобровского 29 сейвов

«Коламбус» по буллитам обыграл «Нью-Джерси», у Бобровского 29 сейвов
Хоккей / НХЛ

«Коламбус Блю Джекетс» победил «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пруденшиал-центр» в Ньюарке и завершилась со счётом 2:1 Б (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Дэвилз» четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев матча стал форвард «Блю Джекетс» Кэм Аткинсон, на счету которого заброшенная шайба и реализованный буллит. Голкипер гостей Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин провёл на льду 20 минут 20 секунд, нанёс один бросок в створ ворот, реализовал буллит и окончил матч с показателем полезности «-1». Защитник «Дэвилз» Егор Яковлев очков не набрал.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 2
0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Аткинсон (Савар, Нутиваара) – 00:52 (5x5), 1:1 – Зейджак (Коулман, Грин) – 37:00 (5x5), 1:2 – Аткинсон – 65:00 ( ПБ)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент