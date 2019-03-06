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Дубль Гюнцеля принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Флоридой», у Дадонова «-2»

Дубль Гюнцеля принёс «Питтсбургу» победу в матче с «Флоридой», у Дадонова «-2»
Хоккей / НХЛ

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Пингвинз» Джейк Гюнцель, который оформил дубль. Двумя результативными передачами отметился Сидни Кросби. Голкипер хозяев Мэтт Мюррей отразил 32 броска из 34.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 54 секунды, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». У форварда «Флориды» Евгения Дадонова «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
3 : 2
0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Боргстрём (Хоффман, Экблад) – 01:45 (5x4), 1:1 – Гюнцель (Макканн, Кросби) – 20:16 (5x5), 2:1 – Кросби (Кессел, Хёрнквист) – 30:01 (5x4), 2:2 – Трочек (Хоффман, Ватрано) – 37:31 (5x5), 3:2 – Гюнцель (Кросби) – 62:44 (3x3)
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