Дубль Ахо не спас «Каролину» от поражения в игре с «Бостоном», у Свечникова «-2»
6 марта 2019, 06:07
Хоккей
/ НХЛ
«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Харрикейнз» прервали победную серию из пяти матчей.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19
Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Бостона»
Давид Крейчи. Дублем в составе «Каролины» отметился Себастьян Ахо.
Российский нападающий «Каролины»
Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».
В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам дома одолел «Оттаву Сенаторз» — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0).
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
, 0:1 – Ахо (де Хаан, ван Римсдайк) – 06:30 (5x5) , 0:2 – Ахо (Нидеррайтер, Фолк) – 21:10 (5x5) , 1:2 – Вагнер (Карло) – 32:28 (5x5) , 2:2 – Дебраск (Крейчи) – 38:12 (5x5) , 3:2 – Бержерон (Маршан) – 42:45 (4x5) , 3:3 – Уильямс (Мартинук, Песке) – 52:17 (5x5) 4:3 – Крейчи (Дебраск) – 61:46 (3x3)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
5 : 4
1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0
, 1:0 – Нельсон (Бейли) – 08:22 (5x5) , 1:1 – Гиббонс (Шабо, Уайт) – 20:26 (5x5) , 2:1 – Тэйвз (Дэл Колл) – 22:34 (5x5) , 3:1 – Ли (Ледди, Бойчак) – 25:45 (5x5) , 3:2 – Линдберг (Бёдкер, Дюклер) – 26:32 (5x5) , 4:2 – Джонстон (Комаров, Сизикас) – 30:02 (5x5) , 4:3 – Райан (Воланин, Смит) – 47:38 (5x5) , 4:4 – Пажо (Ткачук, Пяаярви) – 55:20 (5x5) 5:4 – Эберле – 65:00 ( ПБ)