Дубль Ахо не спас «Каролину» от поражения в игре с «Бостоном», у Свечникова «-2»

«Бостон Брюинз» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Ти-Ди Гарден» в Бостоне и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. Таким образом, «Харрикейнз» прервали победную серию из пяти матчей.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «Бостона» Давид Крейчи. Дублем в составе «Каролины» отметился Себастьян Ахо.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников провёл на льду 13 минут 4 секунды, нанёс один бросок в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-2».

В параллельной встрече «Нью-Йорк Айлендерс» по буллитам дома одолел «Оттаву Сенаторз» — 5:4 Б (1:0, 3:2, 0:2, 0:0, 1:0).