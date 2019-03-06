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Две передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»

Две передачи Кучерова помогли «Тампа-Бэй» обыграть «Виннипег»
Хоккей / НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. «Тампа» одержала 13 побед в последних 14 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Голами в составе победителей отметились: Янни Гурд, Адам Эрни, Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 58 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Защитники Михаил Сергачёв («Тампа») и Дмитрий Куликов («Виннипег») очков не набрали.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 03:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
5 : 2
1:1, 2:0, 2:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Гурд (Палат, Джирарди) – 01:34 (5x5), 1:1 – Уилер (Лайне, Труба) – 06:31 (5x4), 2:1 – Эрни (Жозеф, Чирелли) – 28:58 (5x5), 3:1 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 34:26 (5x4), 4:1 – Пакетт (Жозеф, Эрни) – 44:20 (5x5), 5:1 – Пойнт (Кучеров, Стэмкос) – 49:50 (5x4), 5:2 – Труба (Хеллебайк) – 55:03 (5x4)
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