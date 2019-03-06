Кучеров повторил клубный рекорд «Тампа-Бэй» по очкам за сезон

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. «Тампа» одержала 13 побед в последних 14 матчах.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, на счету которого две результативные передачи. Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству очков в рамках одного регулярного чемпионата. Кучеров набрал 108 (31+77) очков в 67 матчах. Ранее рекорд единолично принадлежал канадскому форварду Венсану Лекавалье — 108 (52+56) баллов в 82 играх.

Видео также доступно на официальном сайте НХЛ.