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«Рейнджерс» потерпели пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»

«Рейнджерс» потерпели пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»
Хоккей / НХЛ

«Даллас Старз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Рейнджерс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу в матче в начале второго периода забросил защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер хозяев Бен Бишоп оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 36 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал. Александр Радулов участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 04:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 0
0:0, 1:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 – Клингберг (Хейсканен) – 21:16 (5x5)
НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
5 : 4
1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
1:0 – Смит (Донован, Гримальди) – 01:48 (5x5), 1:1 – Фиала (Пэтерин) – 15:25 (5x5), 2:1 – Бойл (Арвидссон, Суббэн) – 33:38 (5x4), 2:2 – Оберг (Гринвей, Сперджен) – 37:49 (5x5), 2:3 – Фер (Фолиньо) – 42:25 (5x5), 3:3 – Йози (Эллис, Гримальди) – 42:59 (5x5), 4:3 – Арвидссон – 48:21 (5x5), 4:4 – Фиала (Паризе, Стаал) – 57:42 (6x5), 5:4 – Джохансен – 65:00 ( ПБ)
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