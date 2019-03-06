«Рейнджерс» потерпели пятое поражение подряд, проиграв в гостях «Далласу»

«Даллас Старз» победил «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе и закончилась со счётом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Рейнджерс» пятым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2018/19

Единственную шайбу в матче в начале второго периода забросил защитник «Далласа» Йон Клингберг. Голкипер хозяев Бен Бишоп оформил шат-аут, совершив 28 сейвов.

Российский нападающий «Нью-Йорка» Павел Бучневич провёл на льду 16 минут 36 секунд, нанёс два броска в створ ворот и окончил матч с показателем полезности «-1». Владислав Наместников очков не набрал. Александр Радулов участие в матче не принимал.

В параллельном матче «Нэшвилл Предаторз» дома обыграл «Миннесоту Уайлд» — 5:4 Б (1:1, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0).