Кросби стал вторым действующим игроком в НХЛ, набравшим 1200 очков за карьеру

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» пятым кряду.

Статистика Сидни Кросби в регулярке-2018/19

Капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби набрал 3 (1+2) очка. Благодаря этому Кросби достиг отметки 1200 очков за карьеру – в 927 матчах на его счету 1202 (441+761) балла. Он стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс» (1465 очков в 1550 матчах).

Среди других игроков ближе всех к этой отметке капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1197 очков в 1068 матчах) и форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Патрик Марло (1162 очка в 1641 матче).