«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. «Тампа» одержала 13 побед в последних 14 матчах.

Любопытный эпизод произошёл на 35-й минуте матча, когда «Тампа» играла в большинстве. Лучший бомбардир НХЛ Никита Кучеров мощным щелчком пробил маску Коннора Хеллебайка.

Видео можно посмотреть на канале Sportsnet в YouTube.

Американский голкипер на несколько минут был вынужден покинуть ворота «Джетс», чтобы исправить проблемы с экипировкой. Место в воротах занял Лоран Броссуа, пропустивший шайбу через 16 секунд после появления на льду.

Российский форвард повторил клубный рекорд по количеству очков в рамках одного регулярного чемпионата. Кучеров набрал 108 (31+77) очков в 67 матчах.