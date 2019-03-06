Шестой номер драфта НХЛ-2018 Филип Задина забросил первую шайбу в лиге

«Колорадо Эвеланш» победил «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Пепси-центр» в Денвере и закончилась со счётом 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0) в пользу гостей. Это поражение стало для «Ред Уингз» восьмым кряду.

Статистика Филипа Задины в регулярном сезоне НХЛ-2018/19

Форвард «Ред Уингз» Филип Задина забросил первую шайбу в НХЛ. Для 19-летнего чеха этот матч был четвёртым за карьеру в лиге. Филип был выбран «Детройтом» под общим шестым номером на драфте НХЛ-2018.

Видео гола также можно посмотреть в официальном «твиттере» «Детройта».

Большую часть этого сезона провёл в АХЛ, где набрал 31 (15+16) очко в 45 матчах регулярного сезона за «Гранд Рэпидс Гриффинс».