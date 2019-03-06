«Лос-Анджелес» проиграл «Монреалю», Ковальчук очков не набрал

«Монреаль Канадиенс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Кингз» шестым в последних семи матчах.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Брендан Галлахер. В середине второго периода отрыв гостей увеличил Джордан Уил. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами- на гол Ши Уэбера ответил Мэтт Лафф.

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут 58 секунд и не отметился набранными очками. Ковальчук нанёс четыре броска в створ и заработал нейтральный показатель полезности.