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«Лос-Анджелес» проиграл «Монреалю», Ковальчук очков не набрал

«Лос-Анджелес» проиграл «Монреалю», Ковальчук очков не набрал
Хоккей / НХЛ

«Монреаль Канадиенс» победил «Лос-Анджелес Кингз» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе и закончилась со счётом 3:1 (1:0, 1:0, 1:1) в пользу гостей. Это поражение стало для «Кингз» шестым в последних семи матчах.

Счёт в матче на четвёртой минуте первого периода открыл Брендан Галлахер. В середине второго периода отрыв гостей увеличил Джордан Уил. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами- на гол Ши Уэбера ответил Мэтт Лафф.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 марта 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1 : 3
0:1, 0:1, 1:1
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 – Галлахер (Мете, Уэбер) – 03:11 (5x5), 0:2 – Уил – 30:07 (5x5), 0:3 – Уэбер (Дано, Мете) – 40:41 (5x5), 1:3 – Лафф (Даути, Браун) – 51:03 (5x5)

Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук провёл на льду 17 минут 58 секунд и не отметился набранными очками. Ковальчук нанёс четыре броска в створ и заработал нейтральный показатель полезности.

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