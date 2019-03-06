Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число

Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число
Хоккей / НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможности вновь достичь отметки 50 голов за сезон.

«Всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. К сожалению, в прошлом году мне это не удалось, но есть возможность сейчас выйти на этот уровень. Почему бы нет? 50 – крутое число», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

После 65 матчей сезона в активе российского форварда 45 заброшенных шайб. Овечкин лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре шайбы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Овечкин имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.

Русская неделя в Америке: Овечкин продолжает переписывать рекорды
10 сезонов по 45 голов — так не забивал даже Уэйн Гретцки.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент