Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о возможности вновь достичь отметки 50 голов за сезон.

«Всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. К сожалению, в прошлом году мне это не удалось, но есть возможность сейчас выйти на этот уровень. Почему бы нет? 50 – крутое число», – цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

После 65 матчей сезона в активе российского форварда 45 заброшенных шайб. Овечкин лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре шайбы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Овечкин имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.