Малкин вышел на 6-е место среди форвардов НХЛ по штрафным минутам в этом сезоне

«Питтсбург Пингвинз» победил «Флориду Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» в Питтсбурге и закончилась со счётом 3:2 ОТ (0:1, 2:1, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Это поражение стало для «Пантерз» пятым кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провёл на льду 20 минут 54 секунды, нанёс два броска в створ ворот и закончил матч с показателем полезности «-1». Малкин также отметился двумя удалениями, одно из которых было реализовано соперником. После матча с «пантерами» Малкин достиг отметки 85 штрафных минут и вошёл шестёрку самых недисциплинированных форвардов НХЛ этого сезона.



Первое место занимает Эвандер Кейн (149 минут, «Сан-Хосе Шаркс»), на втором месте Антуан Руссель (118, «Ванкувер Кэнакс»), третий — Том Уилсон (97, «Вашингтон Кэпиталз»).

Выше Малкина также располагаются Уэйн Симмондс (90, «Нэшвилл Предаторз»), Брэд Маршан (88, «Бостон Брюинз»).