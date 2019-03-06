Клубный рекорд Кучерова — в обзоре яркой победы «Тампа-Бэй»

«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на стадионе «Амали-Арена» в Тампе и закончилась со счётом 5:2 (1:1, 2:0, 2:1) в пользу хозяев. «Тампа» одержала 13 побед в последних 14 матчах.

Голами в составе победителей отметились: Янни Гурд, Адам Эрни, Стивен Стэмкос, Седрик Пакетт и Брейден Пойнт. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 30 бросков из 32.



Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров провёл на льду 19 минут 58 секунд, нанёс три броска в створ ворот и отметился двумя результативными передачами. Благодаря двум очкам Кучеров повторил клубный рекорд по количеству очков в рамках одного регулярного чемпионата.

Видеообзор самых ярких моментов матча доступен на «Чемпионате».

Защитники Михаил Сергачёв («Тампа») и Дмитрий Куликов («Виннипег») очков не набрали.