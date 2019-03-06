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В НХЛ обсудили введение одноминутных удалений в овертайме

В НХЛ обсудили введение одноминутных удалений в овертайме
Хоккей / НХЛ

На совете управляющих Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти дни во Флориде, были обсуждены несколько интересных инноваций.

В частности, среди предложений фигурировали удаления хоккеистов на одну минуту за нарушение правил во время овертайма. Как сообщает обозреватель TSN Пьер Лебрюн, на данный момент это предложение не получило достаточной поддержки, но к нему могут вернуться позднее.

Кроме этого, генеральные менеджеры рассматривают возможность, при которой команда, получившая численное преимущество, может сама выбирать сторону, на которой будет произведено первое вбрасывание в большинстве. Также лига стремится ввести правило обязательного ношения шлемов игроками во время предматчевой разминки.

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