В НХЛ обсудили введение одноминутных удалений в овертайме

На совете управляющих Национальной хоккейной лиги, который проходит в эти дни во Флориде, были обсуждены несколько интересных инноваций.



В частности, среди предложений фигурировали удаления хоккеистов на одну минуту за нарушение правил во время овертайма. Как сообщает обозреватель TSN Пьер Лебрюн, на данный момент это предложение не получило достаточной поддержки, но к нему могут вернуться позднее.



Кроме этого, генеральные менеджеры рассматривают возможность, при которой команда, получившая численное преимущество, может сама выбирать сторону, на которой будет произведено первое вбрасывание в большинстве. Также лига стремится ввести правило обязательного ношения шлемов игроками во время предматчевой разминки.

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