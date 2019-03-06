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Итоги дня НХЛ для россиян: серия Василевского и удачная игра других вратарей

Итоги дня НХЛ для россиян: серия Василевского и удачная игра других вратарей
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 10 матчах приняли участие 17 представителей России.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров сделал две голевые передачи, благодаря чему повторил клубный рекорд «Тампы» по очкам за сезон, ранее установленный Винсентом Лекавалье в сезоне-2006/07 – 108 (52+56) очков в 82 матчах. Вратарь «Коламбуса» Сергей Бобровский одержал первую после двух поражений подряд победу, отразив 29 бросков. Вратарь «Тампы» Андрей Василевский продлил личную победную серию до 10 матчей. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин поставил точку в буллитной серии в матче с «Нью-Джерси». Россиянин реализовал вторую попытку «Блю Джекетс» и тем самым завершил серию – 2:0. Вратарь «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 31 бросок из 32. Вратарь «Колорадо» Семён Варламов одержал 19-ю победу в нынешнем сезоне, отразив 20 бросков.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Бобровский«Коламбус»29 из 3096,72:1 Б
Василевский«Тампа»30 из 3293,85:2
Георгиев«Рейнджерс»31 из 3296,90:1
Варламов«Колорадо»20 из 2397,04:3 ОТ
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Свечников (н)«Каролина»0+0-20010-13.04
Панарин (н)«Коламбус»0+0-10100-20.20
Дадонов (н)«Флорида»0+0-20010-18.23
Малкин (н)«Питтсбург»0+0-1421150%20.54
Кучеров (н)«Тампа»0+200300-19.58
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-10200-16.36
Наместников (н)«Рейнджерс»0+000201-17.20
Ничушкин (н)«Даллас»0+000002-14.14
Ковальчук (н)«Лос-Анджелес»0+000500-18.45
Задоров (з)«Колорадо»0+0-10231-15.26
Куликов (з)«Виннипег»0+002132-18.54
Сергачёв (з)«Тампа»0+000201-19.52
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+000100-14.43
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