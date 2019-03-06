Экс-губернатор: Омск отвыкнет от «Авангарда» за 3-4 года, мы потеряем команду

Экс-губернатор Омской области Виктор Назаров поделился опасениями, что «Авангард» может больше не вернуться в регион. По его мнению, за три-четыре года, необходимых для реконструкции «Арены Омск», болельщики могут забыть про «ястребов».

«То, что «Авангард» играет в Балашихе, для нас опасность № 1. Мы за три-четыре года потеряем хоккейную команду, отвыкнем от неё. Сейчас Московская область получила клуб с хорошим тренером и финансированием. У омских болельщиков теряется интерес. Помните, когда играл «Авангард», улицы пустели, преступность исчезала, все смотрели матчи в барах, дома и «Арене Омск». Мне и больно, и обидно, и жалко. Взяли и отобрали гордость омичей. А то, что мы команду создавали в Омской области, финансировали из бюджета, «Газпром» помог сохранить команду, – это надо учитывать.

Арена-Омск? Они выставили так называемые маячки, которые ежедневно отслеживали техническое состояние объекта. Через какое-то время, в силу каких-то причин, трещина стала расширяться, появилась опасность обрушения здания. Может, это действительно так. Ведь безопасность людей – главное правило жизни. Трещина – угроза жизни людей. Но на сегодня существует масса технологий, чтобы сделать аварийную колонну более устойчивой. Надеюсь, администрация примет грамотное решение в сложившейся ситуации, с учётом мнения специалистов", — цитирует Назарова «Омскинформ».