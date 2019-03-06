Университетские команды США устроили массовую драку в благотворительном матче

Интересный случай произошёл 4 марта в матче команд университетов Клемсона и Южной Каролины. Благотворительная игра была посвящена сбору средств для больного раком, но, несмотря на товарищеский характер матча, в середине третьего периода на льду вспыхнула массовая драка.

Нападающий Южной Каролины Кэмерон Мекка получил сильный удар в спину от хоккеиста Клемсона, что вызвало полномасштабную потасовку.

Видео драки также можно посмотреть в «твиттере» университета Южной Каролины.



Несмотря на драку, матч продолжился. Победу в игре одержала команда университета Южной Каролины (5:4 Б).

В начале февраля матч университетских команд в Канаде между «Акадия Аксмен» и «Сент Фрэнсис Хавьер» (6:3) закончился массовой дракой. В побоище приняли участие практически все полевые игроки и даже тренеры команд.