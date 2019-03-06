Стали известны три звезды дня в НХЛ

Национальная хоккейная лига на официальном сайте назвала трёх лучших спортсменов прошедшего игрового дня.

Главной звездой дня стал капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой Пантерз» (3:2 ОТ) и достигший отметки 1200 очков за карьеру. Он стал вторым действующим игроком, добравшимся до рубежа в 1200 очков, после Джо Торнтона из «Сан-Хосе Шаркс» (1465 очков в 1550 матчах).

Второй звездой признан вратарь «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс, отразивший 24 из 25 бросков в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1) и повторивший клубный рекорд Жака Планта по победам (314).

Замкнул тройку лучших голкипер «Даллас Старз» Бен Бишоп, оформивший шат-аут в матче с «Нью-Йорк Рейнджерс» (1:0). Американский вратарь отразил 28 бросков.