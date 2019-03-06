Аткинсон: если бы не Бобровский, «Нью-Джерси» забил бы намного больше

Форвард «Коламбус Блю Джекетс» Кэм Аткинсон прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси Дэвилз» (2:1 Б).

«Соперник нас переигрывал, мы проиграли массу единоборств, это недопустимо. Если бы не Бобровский, они бы забили намного больше. Сегодня нам повезло взять два очка, да даже и одно, поэтому мы согласны с таким результатом», – цитирует Аткинсона официальный сайт НХЛ.

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Российский вратарь справился с 29 бросками из 30 в основное время и овертайме (в том числе 16 – в третьем периоде) и не пропустил голов в серии буллитов. Победа стала для Бобровского 28-й в сезоне и первой после двух поражений подряд. Также он прервал серию из четырёх матчей, в которых пропускал не менее трёх шайб.