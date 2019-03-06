Босси: Овечкин играет фантастически. Он работает как часы

Легендарный форвард Майк Босси, в настоящее время являющийся комментатором телеканала TVA Sports, поделился мнением об игре капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Он играет фантастически. Я видел много игр с его участием, часто смотрю матчи „Кэпиталз“. Он работает как часы. Причём он не только забивает, но помог команде завоевать Кубок Стэнли. Это фантастика. Я очень рад за него.

У него отличный бросок, и если он не попадает в девятки, шайба пробивает голкипера. Ему нравится забивать. Он занимает позицию на фланге или перед воротами, если не бросает в касание. Ему, как и мне, очень помогает то, что он играет с хорошими центрфорвардами», — цитирует Босси официальный сайт НХЛ.

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После 65 матчей сезона в активе российского форварда 45 заброшенных шайб. Овечкин лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре шайбы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Овечкин имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.