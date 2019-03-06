Уилсон: Овечкин 14 лет играет стабильно в НХЛ. Люди навсегда запомнят его имя

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон поделился мнением о возможности Александра Овечкина вновь достичь отметки в 50 голов за сезон.

«Сезон длинный, а у него получается играть на таком высоком уровне в каждом матче. В нашей лиге очень сложно играть стабильно, а у него это получается в течение 14 лет. Потрясающий результат. Люди навсегда запомнят его имя», — цитирует Уилсона официальный сайт НХЛ.

После 65 матчей сезона в активе российского форварда 45 заброшенных шайб. Овечкин лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре шайбы нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Овечкин имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.