Билеты на шестой матч серии плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Йокерит»

Завтра, 7 марта, в Москве состоится шестой матч серии первого раунда плей-офф КХЛ между «Динамо» и «Йокеритом» (3-2). Начало встречи — в 19:30 мск.

Приобрести билеты на матч можно на официальном сайте ХК «Динамо», а также на сайте kassir.ru. В день игры будет организована продажа билетов в кассах стадиона «Динамо».

Отмечается, что подземный паркинг временно работать не будет. В случае запуска в работу автопаркинга об этом будет объявлено дополнительно. Для парковки автомобиля рекомендуется использовать парковку ТЦ «Авиапарк» на станции метро «ЦСКА».

Подопечные Владимира Крикунова стартовали в этой серии с двух выездных побед (4:2, 3:2). В Москве команды обменялись выигранными матчами. Третья игра серии осталась за «Йокеритом» (3:2 ОТ), а четвёртый матч остался за «Динамо» (3:0). Вчера, 5 марта, в Хельсинки «шуты» победили (2:1) и вернули серию в столицу России.