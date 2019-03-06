Кожевников: «Динамо» всё поставит на шестой матч, в Хельсинки шансов мало

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о сериях плей-офф КХЛ между московским «Динамо» и «Йокеритом» (3-2), а также «Металлургом» и «Салаватом Юлаевым» (2-3).

«Завершится ли серия между „Динамо“ и „Йокеритом“ в шестой игре? Думаю, что да. Однако важно, кто будет играть в воротах. Ерёменко замечательно играет, у него вторая молодость. При такой игре динамовского голкипера «Йокериту» будет сложно реализовать своё преимущество. «Динамо» всё поставит на этот матч, потому что в Хельсинки будет мало шансов. Финны сильнее и мобильнее по катанию, но Ерёменко — номер один в «Динамо».

Уфа с Магнитогорском? Там будет сумасшедшее сражение, «Салават» будет играть у себя на льду. Встречаются две одинаковые команды. У «Салавата» преимущество в скорости, у «Металлурга» — в балансе. Всё-таки «Магнитке» надо сделать ставку на Кошечкина. Если же с ним что-то случится, у магнитогорцев будут проблемы. Если же Василий будет играть, а он умеет собираться на важные матчи, то «Металлург» выиграет", — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Билеты на шестой матч серии плей-офф КХЛ «Динамо» М — «Йокерит»