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Сергачёв: если я в номере лежу и смотрю фильм, то Кучеров будет смотреть хоккей

Сергачёв: если я в номере лежу и смотрю фильм, то Кучеров будет смотреть хоккей
Хоккей / НХЛ

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв поделился мнением об игре нападающего Никиты Кучерова.

«У него очень многое можно почерпнуть, в том числе вне хоккея. Он постоянно смотрит матчи. Допустим, если я в гостиничном номере лежу и смотрю фильм, то он будет смотреть хоккей. Постоянно пишет ребятам, мол, смотри, какой гол забили или что-нибудь в этом духе.

Я вижу, как он отрабатывает на льду эти маленькие детали, которые делают его не просто игроком высшего класса, а лучшим в НХЛ. Все эти маленькие передачки через ноги, разные технические элементы. За всем этим очень интересно наблюдать на тренировках", — цитирует Сергачёва официальный сайт НХЛ.

В игре с «Виннипег Джетс» (5:2) Никита повторил рекорда клуба по очкам за сезон (108), ранее установленный Винсентом Лекавалье.

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