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К. Ялонен: Гусев — лучший российский игрок в КХЛ

К. Ялонен: Гусев — лучший российский игрок в КХЛ
Хоккей / КХЛ

Бывший главный тренер «Торпедо» и пражского «Льва» Кари Ялонен поделился воспоминаниями от работы в КХЛ.

«Впечатления от „Торпедо“? Только отличные. Это было хорошее время для меня как для тренера. Нам удалось добиться достойного результата — выйти в плей-офф и пройти во второй раунд. Могли и там выиграть серию у «Динамо» — шансы на это были. Но не получилось, а соперник в итоге завоевал Кубок Гагарина. Остальное уже история. Шанцев? Я не так много с ним общался напрямую. Но рад, что он так любит хоккей и после ухода с поста губернатора стал главой хоккейного клуба «Динамо».

Клубы из европейских лиг могут выступать в КХЛ, если они грамотно управляются, а их команды хорошо укомплектованы, и у них отлажен тренировочный процесс. В этом случае можно не только играть в лиге, но и добиваться того, что удалось пражскому «Льву» в Кубке Гагарина 2014 года. Я и мой агент разговаривали с представителями «Йокерита». Как и с другими клубами КХЛ. Но пока до совместной работы дело не дошло.

Лучшие российские игроки? В НХЛ — Никита Кучеров. В КХЛ — Никита Гусев», — приводят слова Ялонена «Известия».

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