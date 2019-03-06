Континентальная хоккейная лига на своём официальном сайте опубликовала список травмированных игроков.
«Авангард»:
Рямё Карри.
«Автомобилист»:
Бодров Денис
Кольцов Кирилл
Макаров Андрей
Паре Франсис.
«Ак Барс»:
Гарипов Эмиль.
«Амур»:
Воробьёв Дмитрий
Мурыгин Алексей
Турбин Павел.
«Барыс»:
Полохов Кирилл.
«Динамо» Мн:
Буйницкий Дмитрий
Готовец Кирилл
Дроздов Иван
Костицын Андрей
Осипов Денис
Павлович Александр
Степанов Андрей.
«Динамо» Р:
Разгалс Френкс
Скворцов Гунарс.
«Йокерит»:
Вярн Макс
Ландин Майк.
«Куньлунь Ред Стар»:
Бартулис Оскарс
Кейн Кори
Мертл Томаш
Николлс Джош
Сундстрём Юхан.
«Нефтехимик»:
Хайруллин Марат.
«Салават Юлаев»:
Бурдасов Антон
Коледов Павел.
«Северсталь»:
Артамкин Алексей
Вовченко Даниил
Корнеев Константин
Кулда Артурс
Купцов Сергей.
«Сибирь»:
Алексеев Константин
Игнатович Максим
Мнацян Самвел
Наумов Владислав
Пешехонов Владимир.
СКА:
Кетов Евгений.
«Слован»:
Месарош Андрей.
«Спартак»:
Гришин Алексей
Даугавиньш Каспарс
Кутейкин Андрей
Максвелл Бен
Никонцев Анатолий.
«Торпедо»:
Боди Мэтью
Галимов Станислав.
«Трактор»:
Стоу Райан
Сухачёв Владислав
Шинин Александр
Щехура Пол.
ХК «Динамо» М:
Алексеев Андрей
Афиногенов Максим
Кулёмин Вячеслав.
ХК «Сочи»:
Архипов Дмитрий
Мосалёв Денис
Погоришный Олег
Щитов Никита.
Опубликован список травмированных игроков КХЛ