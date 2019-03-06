«Трактор» ищет нового главного тренера, Разин — основной кандидат

Как стало известно «Чемпионату», руководство челябинского «Трактора» занято поисками нового главного тренера. Исполняющего обязанности главного тренера челябинцев Алексея Тертышного планируется оставить работать в системе клуба.

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Основным кандидатом на должность является главный тренер «Северстали» Андрей Разин, чьё соглашение с череповчанами действует до конца нынешнего сезона. 45-летний специалист возглавил «Северсталь» по ходу регулярного чемпионата, сменив на посту отправленного в отставку Александра Гулявцева. В итоге череповецкий клуб занял 10-е место в Западной конференции, не попав в плей-офф.

Разин провёл предварительные переговоры с генеральным менеджером «Трактора» Евгением Губаревым. Стороны обсуждали детали возможного сотрудничества.