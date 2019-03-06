Женская сборная России разгромила США со счётом 10:0 на Универсиаде-2019

Женская студенческая сборная России одержала победу в четвёртом матче на Всемирной зимней универсиаде, которая проходит в Красноярске. Россиянки не оставили шансов сборной США, разгромив соперниц со счётом 10:0.



В первом периоде ворота американок поразили Валерия Павлова, Елена Дергачёва и Алевтина Штарёва. Во втором игровом отрезке преимущество хозяек укрепили Дергачёва, Штарёва и Нина Пирогова. В третьей двадцатиминутке Штарёва и Дергачёва оформили по хет-трику, Павлова — дубль, ещё один гол забила Анастасия Чистякова.



В первом матче на турнире сборная России разгромила Швейцарию со счётом 10:0, после этого россиянки обыграли Китай (13:0) и Японию (8:1). В заключительном матче групповой стадии Россия встретится с Канадой, одержавшей четыре победы. Четыре лучшие команды группового раунда продолжат борьбу за медали.