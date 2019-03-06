Эрни: Кучеров упорно трудится на каждой тренировке и знает свои сильные стороны

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Адам Эрни оценил игру одноклубника Никиты Кучерова.



«Кучеров демонстрирует замечательную игру. Он упорно трудится на каждой тренировке, работая над улучшением собственных навыков. Никита прекрасно знает свои сильные стороны и знает, что нужно делать на льду в той или иной ситуации», — приводит слова Эрни пресс-служба «Тампы».



Кучеров отдал две голевые передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (5:2). Таким образом, он повторил клубный рекорд по количеству очков в рамках одного регулярного чемпионата. Кучеров набрал 108 (31+77) очков в 67 матчах. Ранее рекорд единолично принадлежал канадскому форварду Венсану Лекавалье — 108 (52+56) баллов в 82 играх.

Кучеров — о рекорде: нормально. Просто каждый день работаю над игрой