Стали известны составы СКА и «Спартака» на пятый матч серии первого раунда плей-офф. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пята игра пройдёт сегодня, 6 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Место в воротах питерского клуба займёт Магнус Хелльберг, Игорь Шестёркин остался в запасе.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.
«Спартак»:
Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.
СКА — «Спартак»: Магнус Хелльберг займёт место в воротах хозяев