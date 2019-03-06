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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА — «Спартак»: Магнус Хелльберг займёт место в воротах хозяев

СКА — «Спартак»: Магнус Хелльберг займёт место в воротах хозяев
Хоккей / КХЛ

Стали известны составы СКА и «Спартака» на пятый матч серии первого раунда плей-офф. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пята игра пройдёт сегодня, 6 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Место в воротах питерского клуба займёт Магнус Хелльберг, Игорь Шестёркин остался в запасе.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

«Спартак»:

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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