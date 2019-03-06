СКА — «Спартак»: Магнус Хелльберг займёт место в воротах хозяев

Стали известны составы СКА и «Спартака» на пятый матч серии первого раунда плей-офф. После четырёх матчей счёт в серии равный — 2-2. Пята игра пройдёт сегодня, 6 марта, начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. Место в воротах питерского клуба займёт Магнус Хелльберг, Игорь Шестёркин остался в запасе.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.



«Спартак»:



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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