Кристенсен: Овечкин — взрыв эмоций, такие личности всегда привлекают внимание

Бывший форвард «Питтсбург Пингвинз» Эрик Кристенсен сравнил экс-одноклубника Сидни Кросби и капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.



«Если вы канадец и у вас есть сын, то хотите, чтобы он был похож на Кросби. Порядочный, трудолюбивый, умный, добрый. Побеждающий. Он никак не пиарит себя, за него это делает вся страна. А Овечкин — это просто взрыв эмоций, такие яркие личности всегда привлекают внимание. Как он купался в фонтане? Это же фантастика!» — приводит слова Кристенсена «Спорт Бизнес Online».



Овечкин, забросивший в нынешнем сезоне 45 шайб, лидирует в снайперской гонке НХЛ, опережая на четыре гола нападающего «Эдмонтон Ойлерз» Леона Драйзайтля (41). Александр имеет возможность забить 50 голов за сезон в восьмой раз за карьеру и приблизиться к Уэйну Гретцки и Майку Босси, у которых в активе по девять таких сезонов.

Овечкин: всегда приятно, когда есть шанс забить 50 голов за сезон. Крутое число