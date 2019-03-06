Немировски — об игре с «Барысом»: правду нельзя говорить, врать не буду

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски кратко прокомментировал пятую игру серии первого раунда плей-офф КХЛ с «Барысом» (1:3). Клуб из Астаны ведёт в серии со счётом 3-2.

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«Правду нельзя говорить, врать не буду. Счёт 3:2, едем дальше», — приводит слова специалиста официальный сайт «Барыса».



Подопечные Андрея Скабелки забросили две шайбы в ходе первого периода. Счёт открыл Мэттью Фрэттин, а спустя пять минут преимущество хозяев укрепил Брэндон Боченски. Во втором игровом отрезке клуб из Астаны забросил третью шайбу стараниями Андре Петерссона, реализовавшего двойной численный перевес. Нижегородская команда сумела отыграть один гол на первых минутах третьей двадцатиминутки благодаря точному броску Роберта Саболича, но на большее её не хватило.