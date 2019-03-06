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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:20 Мск
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СКА после второго периода проигрывает «Спартаку» со счётом 0:1

СКА после второго периода проигрывает «Спартаку» со счётом 0:1
Хоккей / КХЛ

«Спартак» гостит у СКА в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

После двух периодов команда Игоря Уланова выигрывает со счётом 1:0. Автором результативного броска стал нападающий Антон Злобин, ему ассистировали форвард Артём Фёдоров и голкипер Юлиус Гудачек.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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