СКА после второго периода проигрывает «Спартаку» со счётом 0:1

«Спартак» гостит у СКА в пятом матче первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.



После двух периодов команда Игоря Уланова выигрывает со счётом 1:0. Автором результативного броска стал нападающий Антон Злобин, ему ассистировали форвард Артём Фёдоров и голкипер Юлиус Гудачек.



Команды вышли на лёд в следующих составах:



СКА



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;

Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.



«Спартак»



Гудачек (Беспалов);

Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;

Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;

Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;

Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.