Брисбуа: Сергачёв предпринял шаги, чтобы сделать свою игру более цельной

Генеральный менеджер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен Брисбуа поделился мнением о защитнике команды Михаиле Сергачёве.



«Сергачёв в этом году предпринял шаги, чтобы сделать свою игру более цельной. С точки зрения результативности его статистика не так впечатляет, но тому есть объяснение. Тем не менее он проводит за матч на две с половиной минуты больше, потому что заработал это игрой, а тренер доверяет ему во всех ситуациях. И если бы наша оборонительная линия не была такой глубокой, он, наверное, играл бы по 20 минут», — цитирует Брисбуа официальный сайт НХЛ.



В этом сезоне Сергачёв провёл 61 матч в регулярном чемпионате и набрал 23 (5+18) очка при показателе полезности «+7» и 18 минутах штрафного времени.

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