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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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Гончаров получил спорный штраф за хит на Прохоркине, СКА забил победный гол

Гончаров получил спорный штраф за хит на Прохоркине, СКА забил победный гол
Хоккей / КХЛ

Защитник «Спартака» Максим Гончаров получил двухминутное удаление в третьем периоде пятого матча серии плей-офф со СКА. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Хоккеист провёл сокрушительный силовой приём против форварда «армейцев» Николая Прохоркина. Хозяева воспользовались удалением Гончарова и забросили вторую шайбу в ворота Юлиуса Гудачека усилиями Давида Рундблада.

Команды вышли на лёд в следующих составах:

СКА

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Херсли, Гусев – Дацюк – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кузьменко – Прохоркин – Барабанов;
Токранов – Рундблад, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Каблуков – Мальцев – Тихонов, Морозов.

«Спартак»

Гудачек (Беспалов);
Калинин – Гончаров, Карсумс – Зубов – Лисин;
Вишневский – Кулик, Фёдоров – Ганзл – Хохлачёв;
Дыбленко – Осипов, Талалуев – Злобин – Лещенко;
Григорьев – Тришин, Котляревский – Черных – Шашков.

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Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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