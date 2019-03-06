СКА одержал волевую победу в игре со «Спартаком» и повёл в серии со счётом 3-2

СКА принимал «Спартак» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



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Первый период не порадовал болельщиков результативными брсоками. Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря голу Антона Злобина. Одним из ассистентов форварда выступил голкипер Юлиус Гудачек. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет в третьем периода стараниями Максима Карпова, реализовавшего численный перевес. Спустя несколько минут Давид Рундблад во второй раз огорчил поклонников «Спартака», реализовав большинство в результате удаления Максима Гончарова, и этот счёт сохранился до финальной сирены.



СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Шестая игра пройдёт в Москве 8 марта.

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.