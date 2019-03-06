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СКА — «Спартак». Платная прямая трансляция
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СКА одержал волевую победу в игре со «Спартаком» и повёл в серии со счётом 3-2

СКА одержал волевую победу в игре со «Спартаком» и повёл в серии со счётом 3-2
Хоккей / КХЛ

СКА принимал «Спартак» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

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Первый период не порадовал болельщиков результативными брсоками. Красно-белые открыли счёт на 5-й минуте второго периода благодаря голу Антона Злобина. Одним из ассистентов форварда выступил голкипер Юлиус Гудачек. Подопечные Ильи Воробьёва восстановили паритет в третьем периода стараниями Максима Карпова, реализовавшего численный перевес. Спустя несколько минут Давид Рундблад во второй раз огорчил поклонников «Спартака», реализовав большинство в результате удаления Максима Гончарова, и этот счёт сохранился до финальной сирены.

СКА повёл в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Шестая игра пройдёт в Москве 8 марта.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 5-й матч
06 марта 2019, среда. 19:30 МСК
СКА
Санкт-Петербург
2 : 1
0:0, 0:1, 2:0
Спартак
Москва
0:1 – Злобин (Гудачек, Фёдоров) – 24:04 (5x5), 1:1 – Карпов (Дацюк, Гусев) – 48:32 (5x4), 2:1 – Рундблад (Якупов, Плотников) – 54:06 (5x4)

Видео основных моментов матча доступно на официальном сайте КХЛ.

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