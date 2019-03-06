Реакция защитника «Спартака» Гончарова на удаление за фол на Прохоркине

СКА принимал «Спартак» в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ. Игра прошла в Санкт-Петербурге и закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Армейцы» повели в серии до четырёх побед со счётом 3-2. Шестая игра пройдёт в Москве 8 марта.



Защитник «Спартака» Максим Гончаров получил двухминутное удаление в третьем периоде пятого матча серии плей-офф со СКА.



Хоккеист провёл сокрушительный силовой приём против форварда «армейцев» Николая Прохоркина, но арбитры наказали его удалением за удар коленом. Гончаров поехал в штрафной бокс и долго смеялся.

Хозяева воспользовались удалением Гончарова, забросив вторую шайбу в ворота Юлиуса Гудачека усилиями Давида Рундблада, и этот гол оказался победным.